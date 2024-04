Salerno - auto si ribalta | illesa la conducente

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 22 aprile 2024) Momenti di tensione nella mattina di ieri, domenica 21 Aprile, ain via Quintino di Vona, quartiere S. Eustachio nei pressi della chiesa: una Mercedes si èta, per cause da accertare, mentre era in marcia. Sul posto è giunta la squadra della sede Centrale dei caschi rossi diche ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e ad estrarre la donna per affidarla alle cure del 118. Solo qualche contusione per la. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Segui ZON.IT su Google News.