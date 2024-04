Russia - in fiamme lo stabilimento meccanico di Voronezh – Il video

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un incendio è divampato oggi, lunedì 22 aprile, in uno, città di un milione d’abitanti situata nellaeuropea, a circa 200 chilometri in linea d’aria dal confine ucraino. I filmati pubblicati sui social dai residenti mostrano un’enorme colonna di fumo sopra la città russa. Lo– scrivono i media locali – è specializzato nella fornitura di motori elettrici e generatori. Nel frattempo, sull’altro fronte, le unità di difesa ucraine hanno distrutto cinque droni Shahed e un drone da ricognizione Orlan-10 che laha lanciato questa notte sul Paese, riferisce l’Aeronautica militare di Kiev. I droni – specifica – sono partiti dalla Crimea e intercettati sulla regione di Odessa. April 22, 2024 April 22, 2024 Leggi ...

Le notizie di lunedì 8 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta . Colpita la centrale di Zaporizhzhia e danneggiato l’involucro di un reattore: rischio incidente nucleare. Stoltenberg: « Kiev dovrà ... (corriere)

Crimea, nave russa in fiamme a Sebastopoli. Le immagini dell'incendio - In un video circolato su canali Telegram indipendenti russi si vede un incendio su una nave russa di stanza a Sebastopoli, nella Crimea annessa da Mosca. L'attacco è stato rivendicato ...ilgazzettino

Notte di incendi misteriosi in Russia: brucia un edificio industriale di 1200 metri quadri, video - Diversi roghi sono divampati a Orekhovo-Zuevo, nei pressi della capitale russa. L'area interessata da uno dei roghi è un edificio industriale di 1.200 metri quadrati.rainews

Ucraina-Russia, le notizie di oggi in diretta | Orban: «L'Occidente a un passo dall'invio di truppe in Ucraina. Bruxelles gioca col fuoco» - Le notizie di lunedì 22 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta.Attacco ucraino a Sebastopoli, resa inoperativa una nave di soccorso russa ...corriere