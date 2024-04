Russia - affondata la Kommuna | perché questo colpo mette in ginocchio l' intera flotta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) La Marina ucraina ha annunciato di aver colpito e affondato una nave dellarussa del Mar Nero nella penisola di Crimea,ndola fuori servizio. Kiev non ha specificato dove sia avvenuto l'attacco, ma filmati postati sui social media mostrano una nave in fiamme nel porto di Sebastopoli. "Oggi, la Marina ucraina ha colpito la nave di salvataggio russa '' nella Crimea temporaneamente occupata", ha riferito il portavoce del ministero della Difesa ucraino, Dmytro Pletenchuk, precisando che il danno causato dall'attacco non è chiaro ma che la nave "non è più in grado di svolgere i suoi compiti". Da parte sua, il governatore filo-russo di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, aveva fatto sapere in precedenza che l'esercito di Mosca aveva "respinto un attacco con un missile" contro una nave nel porto. "I frammenti caduti hanno ...