(Di lunedì 22 aprile 2024) Arezzo, 22 aprile 2024 – Fruttuosa trasferta in Umbria per il, che ha sbancato il XII MinifestOval Luigi Coraggi di Foligno con tutte le tre formazioni, Under 8, Under 10 e Under 12. Si sono infatti aggiudicate il primo posto di categoria, con percorsi netti di sole vittorie. Sabato 27 aprile, alle ore 15:00 nell’ambito della Festa del Perdono di Primavera di Incisa, ci sarà un Open Day, con prove di miniper bambine e bambini e Touch, ilsenza placcaggio, per gli adulti, maschi e femmine di tutte le età.

Rugby Valdarno. Week end ricco di successi - Arezzo, 22 aprile 2024 – Fruttuosa trasferta in Umbria per il Rugby Valdarno, che ha sbancato il XII MinifestOval Luigi Coraggi di Foligno con tutte le tre formazioni, Under 8, Under 10 e Under 12. Si ...lanazione

Rugby Mammut di Montevarchi ha preso parte al “Torneo Serboli” - Bella domenica quella appena trascorsa per il Rugby Mammut di Montevarchi, che ha partecipato con le categorie under 12, under 10, under 8 e under 6 al “Torneo Serboli”, organizzato dal Vasari Rugby ...valdarnopost

Il Rugby Mammut di Montevarchi ha preso parte al “Torneo Serboli” - Bella domenica quella appena trascorsa per il Rugby Mammut di Montevarchi, che ha partecipato con le categorie under 12, under 10, under 8 e under 6 al “Torneo Serboli”, organizzato dal Vasari Rugby ...valdarnopost