Rugby Modena si arrende di fronte alla capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Domenica amara in Serie B per Giacobazzie Highlanders Formigine.cede in casa 31-71superRomagna e resta quarta, i formiginesi sempre ultimi si arrendono 26-20 con Siena in casa e pur conquistando un punto vedono Firenze (che fa 4 punti) scappare via sul +6. Non basta un Giacobazzi intenso e generoso ad interrompere la corsa del Romagna, che proprio a Collegarola taglia il traguardo della promozione in serie A.la sblocca con Petti e poi Assandri fa 7-0. La meta di Tauro trasformata da Sergi pareggia i conti dopo 10’, poimezz’ora Assandripiazzola va a bersaglio erimette la testa avanti. Prima del riposo le marcature di Tauro e Sparaventi danno la svolta per gli ospiti. A inizio ripresa Sergi ...