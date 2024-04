Rosanna Fratello - l’ex gieffina si candida come Big al Festival di Sanremo 2025

"Sono una donna, non sono una santa". Oggi che vanno tanto di moda gli slogan femministi e le canzoni che raccontano donne emancipate e non relegate ai soliti ruoli stereotipati, non possiamo non ...

"Sono una donna, non sono una santa". Oggi che vanno tanto di moda gli slogan femministi e le canzoni che raccontano donne emancipate e non relegate ai soliti ruoli stereotipati, non possiamo non ...

"Sono una donna, non sono una santa". Oggi che vanno tanto di moda gli slogan femministi e le canzoni che raccontano donne emancipate e non relegate ai soliti ruoli stereotipati, non possiamo non ...

Il mio pesce d’aprile su Rosanna Fratello che punta va Sanremo con una canzone sui Perletti è stato profetico. La cantante, infatti, come confessato a Samantha Suriani per Tag24, sta lavorando a una ...

Stefano Miele riunisce gli ex gieffini: una serata di divertimento e ricongiungimenti dopo il Grande Fratello - Stefano Miele, ex concorrente del Grande Fratello, ha organizzato una serata speciale a casa sua per rivedere alcuni dei suoi ex compagni di avventura. Dopo ...occhioche

Dopo Beatrice, chi c’è stavolta a casa di Stefano Miele La reunion tra ex gieffini - Stefano Miele ha organizzato delle serate a casa sua per rivedere gli ex gieffini: ecco con chi ha trascorso la serata ...361magazine

Peppe Lanzetta: «L’importanza di chiamarsi Quentin Malinconia» - Un tempo, come tutti i ragazzini che si rispettino, anche lui passava ore a masturbarsi, tra le immagini di Rosanna Fratello in televisione e le visioni della bonazza del terzo piano che scendeva le..ilmattino