Roma - suv in fuga si schianta su un’auto dei Carabinieri

Strage Suviana - Emilia Romagna si ferma 7.50 Oggi lo sciopero di 8 ore in tutti i settori, pubblici e privati, in Emilia Romagna dopo la Strage di Suviana.Dalle ore 9 manifestazione Cgil-Uil a Bologna "In un Paese che ha più di 1.000 ...

Esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi - la più potente dell'Emilia-Romagna : come funziona il bacino di Suviana La centrale idroelettrica di Bargi è più potente dell'Emilia-Romagna. Si trova nel bacino di Suviana, al confine tra la Toscana e l'Emilia-Romagna stessa, una zona nella quale...

Firenze - incidente in via Romana. Suv abbatte una fila di motorini : strada chiusa per ore Firenze, 9 aprile 2024 – Un incidente a domino, quello che si è verificato stamattina in via Romana vicino al parco di Boboli: un grosso suv Mercedes, per cause ancora da accertare, è andato ...

Un cantiere romano riemerge dal passato di Pompei. L’eruzione del Vesuvio travolse gli operai al lavoro Pompei (Napoli), 25 marzo 2024 – I segreti dell’edilizia antica riemergono dagli scavi di Pompei. Ci sono le tracce di un cantiere in piena attività – letteralmente ‘congelato’ dalL’eruzione del ...

Roma - investito e ucciso da un suv a Villa Borghese mentre fa jogging : denunciato un 26enne positivo all’alcol test Un uomo è stato investito da un suv ed è morto mentre usciva da Villa Borghese a Roma martedì sera. L’incidente è avvenuto alle 21.30 in via Pinciana. L’auto, una Bmw, era guidata da un 26enne di ...