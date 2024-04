Roma - minaccia di darsi fuoco a piazza Venezia

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Caos a piazza Venezia, a Roma: zona bloccata e traffico in tilt per un uomo che si è legato a un palo all'altezza dell'Altare della Patria e, dopo essersi cosparso di benzina, ha minacciato di darsi fuoco. Sul posto diverse volanti della polizia e pattuglie del gruppo Trevi della polizia locale, oltre a diverse ambulanze. L'uomo sarebbe un italiano. —[email protected] (Web Info) (dayitalianews)

