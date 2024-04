Roma - minaccia di darsi fuoco a piazza Venezia

Un uomo si è cosparso di benzina davanti all'altare della Patria Caos a piazza Venezia, a Roma: zona bloccata e traffico in tilt per un uomo che si è legato a un palo all'altezza dell'altare della Patria e, dopo essersi cosparso di benzina, ha minacciato di darsi fuoco. Sul posto diverse volanti della polizia e […] (sbircialanotizia)

I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri Centocelle e Gordiani, con particolare attenzione alle vie Prenestina, via Casilina, viale Palmiro Togliatti, piazza dei Mirti e piazzale delle Gardenie, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado. Nel corso dell’attività, i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno arrestato un 42enne della ... (ilcorrieredellacitta)

minaccia l’ex fidanzata di pubblicare un video porno girato sul luogo di lavoro: donna denuncia l’ex fidanzato a Roma. La Polizia è intervenuta sul caso legato alla minaccia del video porno di Roma – Ilcorrieredellacitta.comUna storia di stalking a Roma, che ha portato in queste ore all’arresto di un uomo. La vicenda racconta di due ex fidanzati, con l’uomo che non si sarebbe arreso alla fine della propria relazione con la compagna. Una ... (ilcorrieredellacitta)

"La Regione Emilia-Romagna già dal 2008 ha delineato un percorso in cui si indica il coinvolgimento di tutte le associazioni di volontariato e non solo le pro-vita". Lo affermano gli assessori a Salute e Pari Opportunità dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini Barbara Lori, dopo l'emendamento al Pnrr del Governo per favorire l'inserimento dei movimenti provita nei consultori. I due assessori vedono nell'iniziativa del governo una minaccia al ... (televideo.rai)

Il conflitto tra Israele e Iran è sempre più vicino. Dopo il raid di qualche giorno fa da parte dello Stato ebraico a Damasco, Hezbollah ha promesso che arriverà una vendetta che darà una svolta alla guerra. Intanto, è stata chiusa la sede dell'ambasciata israeliana a Roma, come per altre 28 nel mon (ilgiornaleditalia)