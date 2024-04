Roma - la fotografia per raccontare l’accessibilità urbana delle persone disabili | Una sfida sociale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Esposti a Tor Bella Monaca gli scatti dei partecipanti contà al progetto “WonderWall Il Muromeraviglie” : un tour artistico per ripensare le periferiene nel segno dell’inclusione. Laaccessibile di “WonderWall”, il 27 aprile una mostra fotografica gratuita per– corrieredellacittà.com L’inclusione intesa come esperienza artistica, immersiva e da condividere con chi la vive sulla propria pelle. Ail proprio punto di vista sullatà saranno i partecipanti di “WonderWall Il muroMeraviglie”, progetto promosso daCapitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, che il 27 aprile 2024 giungerà al suo ultimo ...