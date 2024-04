Roma Bologna finisce 1-3 - espugnato anche l’Olimpico | sogno Champions sempre più vicino

Bologna travolgente! I rossoblu piegano la Roma nel posticipo della 33ª giornata di Serie A, a pochi minuti dal derby di Milano che potrebbe vedere l’Inter festeggiare per il suo 20° Scudetto. Thiago Motta batte De Rossi: El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers hanno deciso il match. A nulla è servita la rete di Azmoun. Un ko pesante per i giallorossi, che erano in un ottimo momento tra campionato ed Europa League. Il Bologna sorride per l’ennesimo ... (calcioweb.eu)

Il Bologna ferma anche la Roma. E' la squadra di Thiago Motta ad aggiudicarsi la sfida per la corsa Champions, battendo all'Olimpico 3-1 i giallorossi, facendo così un altro passo per consolidare il quarto posto. Dopo la chance in avvio per El Shaarawy, è El Azzouzi a sbloccare il match al 14' con un gol in rovesciata. Paredes poi si mangia il pari. Il Bologna però preme, colpisce la traversa con Saelemaekers, e poi trova il raddoppio con ... (quotidiano)

Roma 22 aprile 2024 – Il Bologna non vuole saperne di svegliarsi e all'Olimpico si regala un'altra notte da sogno. I rossoblu superano per 1-3 la Roma al termine di una partita emozionante, giocata in maniera impeccabile da tutti i giocatori schierati in campo da Thiago Motta. El Azzouzi in rovesciata apre le marcature, poi Zirkzee chiude la prima frazione con il raddoppio emiliano; nella ripresa Azmoun illude, prima che Saelemaekers chiuda i ... (sport.quotidiano)

20.30 Il Bologna consolida la zona Champions. Apre lo score il gol in acrobazia di El Azzouzi (14'), ma i giallorossi hanno occasioni con El Shaarwy,Dybala e Paredes (clamoroso errore di Lucumi). Alla distanza emergono i felsinei. Treversa su punizione di Saelemaekers (42'),raddoppio di Zirkzee (45') al termine di una grande azione. La Roma parte forte nella ripresa. Posch ci mette letteralmente la faccia sulla staffilata di El Shaarawy.Azmoun ... (televideo.rai)

Il Bologna si porta a -2 punti dal terzo posto della Juventus con la vittoria all'Olimpico: El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers calano il tris contro la Roma.Continua a leggere (fanpage)