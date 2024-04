Roma-Bologna | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il weekend si estende fino al Lunedì e presenta una gara di rilievo. ScopriamoI diritti tv sono diventati parte integrante per il nuovo mondo del calcio. Un esempio evidente di questo cambiamento lo si nota con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo appare così un autentico lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma dall’altra parte si mostra come un vero e proprio punto a sfavore per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare diverse informazioni in merito alle sfide in programma. Nell’ottica di riferimento entra in gioco l’articolo, che vuole spiegaree quali potrebbero essere i protagonisti del ...