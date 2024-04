Roma-Bologna 1-3 - Motta insegue la Juve e vede la Champions

E’ agosto, il Bologna gioca una partita convincente col Milan, ma perde. Siamo a fine aprile, i felsinei hanno bisogno di otto punti in cinque partite, ma ne basteranno presumibilmente di meno, per giocare la super Champions League il prossimo anno. Chi lo avrebbe mai detto? E’ una squadra strepitosa quella di Thiago Motta, che però era reduce da due 0-0 anche inaspettati consecutivi contro rivali non di prima fascia, che avevano persino fatto ... (sportface)

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Roma-Bologna Le Pagelle dei protagonisti del match tra Roma-Bologna, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Calafiori, Saelemaekers FLOP: Celik 5, Paredes 5, Pellegrini 5; Dybala 5, Abraham 5, El Shaarawy 5 […] (calcionews24)

La Roma si arrende al Bologna. La squadra di Thiago Motta sbanca l'Olimpico e supera 3-1 nello spareggio Champions della 33esima giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani portano a casa 3 punti con cui blindano il piazzamento che vale la partecipazione alla massima competizione europea. Un successo, quello di Zirkzee e compagni, frutto di una capacità di tenere la partita sotto controllo e colpire al momento giusto. Una prestazione ... (iltempo)

AGI - Il Bologna piazza il colpaccio nello scontro Champions contro la Roma, togliendosi un'altra grande soddisfazione all'interno di una stagione davvero entusiasmante. All'Olimpico i rossoblu s'impongono 3-1 grazie alle reti nel primo tempo di El Azzouzi e Zirkzee e nella ripresa di Saelemaekers, mentre a nulla serve la fiammata di Azmoun per i giallorossi, troppo nervosi e poco lucidi, costretti forse a pagare le fatiche europee con il ... (agi)

Bologna travolgente! I rossoblu piegano la Roma nel posticipo della 33ª giornata di Serie A, a pochi minuti dal derby di Milano che potrebbe vedere l’Inter festeggiare per il suo 20° Scudetto. Thiago Motta batte De Rossi: El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers hanno deciso il match. A nulla è servita la rete di Azmoun. Un ko pesante per i giallorossi, che erano in un ottimo momento tra campionato ed Europa League. Il Bologna sorride per l’ennesimo ... (calcioweb.eu)