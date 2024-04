Roma-Bologna 1-3 - Motta insegue la Juve e vede la Champions

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – Ilbatte 3-1 lanel posticipo della 33/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. Per i rossoblù a segno El Azzouzi al 14?, Zirkzee al 45? e Saelemaekers al 65?. Gol della bandiera dei giallorossi con Azmoun al 56?. I felsinei salgono a quota 62 in classifica rafforzando il 4° posto e portandosi a due punti dallantus, mentre i capitolini restano fermi in quinta posizione con 55 punti. Dopo nove minuti arriva la prima chance del match e la costruiscono i padroni di casa: Dybala recupera palla nella metà campo avversaria, serve El Shaarawy che va al tiro con il destro: palla alta. Al 14? passano gli ospiti: laperde palla nella propria trequarti, i rossoblù sviluppano l’azione dal centro a sinistra, poi il cross in mezzo dove El Azzouzi si coordina e in rovesciata ...