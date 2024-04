Roma-Bologna 1-3 | il tabellino

Il Bologna si porta a -2 punti dal terzo posto della Juventus con la vittoria all'Olimpico: El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers calano il tris contro la Roma.Continua a leggere (fanpage)

Importante successo dei rossoblù nello scontro diretto in chiave Champions Roma - Il Bologna mette in cassaforte un posto in Champions League nella prossima stagione. all'Olimpico la squadra di Thiago Motta batte 3-1 la Roma e blinda il quarto posto, con sette punti di vantaggio sui giallorossi e a (ilgiornaleditalia)

Le Pagelle di Roma-Bologna 1-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i felsinei trovano una vittoria roboante in casa di una diretta concorrente in gran forma e così facendo riescono davvero a compiere un passo forse decisivo per la qualificazione alla prossima Champions. Nel primo tempo segnano El Azzouzi con una splendida bicicletta e poi anche ... (sportface)

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 33esima giornata di Serie A 2023/24: Moviola Roma-Bologna l’episodio chiave della Moviola del match tra Roma e Bologna, valido per la 33ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Maresca. l’episodio chiave DEL match (calcionews24)

Una partita ancora una volta straordinaria di Joshua Zirkzee, ma anche un problema fisico da valutare nel corso del secondo tempo di Roma-Bologna. L’attaccante è uscito al 68? per un fastidio di natura muscolare, più precisamente ai flessori, riporta Dazn. Al suo posto è entrato Castro. Nel post-partita ascolteremo le dichiarazioni di Thiago Motta a riguardo. The post Roma-Bologna, Zirkzee costretto al cambio: fastidio di natura muscolare da ... (sportface)