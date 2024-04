Roma - Azmoun | Serate così capitan - adesso però…

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le parole di Sardar, attaccante della, dopo la sfida di Serie A contro il Bologna. Tutti i dettagli Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo-Bologna, match di Serie A terminato… PAROLE– «Qualche voltao che le gare vadano in questo modo, volevamo i tre punti ma capita a volte di lasciare qualcosa per strada. Ma la

Brutte notizie in casa Roma . L’attaccante iraniano Sardar Azmoun , infortunato si proprio con la sua nazionale nel corso della vittoria 5-0 contro il Turkmenistan, si è infatti sottoposto agli esami, che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra . Non è stato reso noto il grado della lesione , ma il numero 17 giallorosso salterà sicuramente il derby e l’andata del quarto di Europa League contro il Milan, mentre sembra ... (sportface)

La Roma prosegue la sua marcia di avvicinamento al derby , in programma sabato 6 aprile allo stadio Olimpico. La posta in palio è alta e una vittoria permetterebbe ai giallorossi di continuare ad inseguire il quarto posto, oltre al prestigio di battere i rivali di sempre. Buone notizie per Daniele De Rossi che nella sessione odierna ha ritrovato Rasmus Kristensen ; il difensore danese è tornato ad allenarsi con i compagni, dando un chiaro ... (sportface)

Dopo l’importante vittoria nel derby, contro la Lazio, la Roma è tornata a lavorare in vista della prossima sfida contro il Milan, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League . Nella seduta odierna Daniele De Rossi ha dovuto fare a meno di Gianluca Mancini , che ha svolto un allenamento personalizzato, a causa degli acciacchi accusati nella stracittadina, che non gli hanno comunque impedito di realizzare il gol della vittoria. ... (sportface)

Dopo il grande spavento per Ndicka, la Roma è torna ta oggi ad allenarsi per preparare il ritorno contro il Milan. L`ivoriano dovrà rimanere... (calciomercato)

