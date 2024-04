Roberto Saviano e la censura a Scurati | Il messaggio è chiaro | se vogliamo lavorare dobbiamo abbassare la testa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 aprile 2024)è statoto come Antonio. La sua trasmissione Insider è stata cancellata dal palinsesto della Rai. A causa, hanno spiegato vertici, della querela di Giorgia Meloni. E oggi dice al Corriere della Sera il classico “ve l’avevo detto”: «Quando è successo a me, in molti hanno taciuto credendo che si trattasse solo della mia persona. Mentre l’antifascismo è un valore condiviso almeno da una parte democratica e importante del Paese, l’antimafia non lo è: continua a essere relegata a tribunali o spazi lontani; quindi, non ci si muove o si reagisce con egual solerzia. Non è considerata fondamentale per la democrazia e la libertà». Lo scrittore stigmatizza anche l’intervento della premier nella vicenda: «Quel gesto da parte della presidente del Consiglio è il solito atto intimidatorio, perché ...