Ritiro Napoli - De Laurentiis chiama Calzona e Di Lorenzo | i retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 22 aprile 2024) La questioneha infiammato l’ambiente partenopeo nella giornata di ieri: svelati isu Dee Di. Sono ore molto complicate in casa. La sconfitta contro l’Empoli ha fatto sprofondare gli azzurri in classifica e dal punto di vista mentale. La squadra disi è definitivamente arresa ed è in balia delle onde in attesa che la stagione finisca. Questo atteggiamento, però, non piace assolutamente ai tifosi e nemmeno a presidente azzurro Aurelio De. Il patron, infatti, chiede da settimane una reazione di orgoglio che però non è mai arrivata. Per questo motivo, dopo la vergognosa sconfitta di sabato contro l’Empoli, il patron delera una furia. De ...