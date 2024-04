RISULTATI E CLASSIFICA Bottino di 4 punti Restano due giornate

E’ andato al portoghese Antonio Morgado il Giro della Romagna 2024 , tornato in calendario per la prima volta dal lontano 2011. Prima vittoria in carriera per il classe 2004 dell’UAE Team Emirates, ...

C’era grande attesa per il primo confronto stagionale tra Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar , che prometteva davvero grande spettacolo, invece non c’è stata storia. Il corridore sloveno della UAE ...

Gol fantasma di Yamal in Real Madrid-Barcellona come Muntari in Milan-Juventus Cosa è successo nel Clasico: la moviola - LIGA - Succede anche questo in un Clasico. Lamal devia sul calcio d'angolo di Raphinha e Lunin para come può: è riuscito a salvarla sulla linea o il pallone è ...eurosport

Youth League, Olympiacos-Milan su Sky o Dazn Dove vederla in streaming o in tv - I rossoneri sono la prima squadra italiana a raggiungere l'ultimo atto di questa competizione, così come i greci. In semifinale i club hanno eliminato il Porto e il Nantes ...gazzetta

Il campionato che si riaccende e l’utilità di Castrovilli - I titolari a Firenze, la testa a Bergamo e quello che restava (non poco, anzi) la Fiorentina l’ha portato a Salerno. I nove cambi rispetto alla partita col Viktoria in Conference League hanno fatto ca ...corrieredellosport