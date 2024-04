RISULTATI | AEW DYNASTY 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 22 aprile 2024) Torna un grande evento per la AEW con il PPV. Dalla Chaifetz Arena a St. Louis in Missouri una card incredibile, tantissimi match titolati e il dream match tra Will Ospreay e Bryan Danielson. Nel Main Event Swerve Strickland pronto a completare il suo straordinario cammino contro il campione Samoa Joe, l’incoronazione dei nuovi campioni di coppia con l’ennesimo match di una storia infinita tra Young Bucks e FTR e spazio alle donne con entrambe le cinture in palio in questo PPV, insomma tantissima carne al fuoco per un evento che non ha certamente deluso. Di seguito trovate i: Zero Hour Pre-Show Singles Match: Trent Beretta batte Matt Sydal (w/Mike Sydal) (8:13) Tag Team Match: Katsuyori Shibata & Orange Cassidy battono Shane Taylor Promotions (Lee Moriarty & Shane Taylor) (12:44) AEW World Trios Title / ...