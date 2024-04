Rischio nuova pandemia - svelata possibile causa | lo studio parla chiaro

Dopo gli ultimi risultati, la società di Serie A sta riflettendo sul futuro del proprio allenatore: la conferma è a rischio . Il Campionato di Serie A è quasi giunto al termine: lunedì sera, con il Derby della Madonnina che può essere decisivo ai fini dello Scudetto, si chiuderà la 33° giornata. Alla chiusura definitiva della stagione 2023/2024 mancheranno poi solo cinque giornate, che possono ancora essere decisive sia in chiave Europa che in ... (rompipallone)

Tempo di lettura: 2 minuti“Sarà l’ennesima opera incompiuta ”: con queste parole il deputato di Noi Moderati, l’onorevole Pino Bicchielli ha commentato la notizia della decisione del Consiglio di Stato di annullare completamente la prima gara bandita dalla regione Campania per la realizzazione del Nuovo ospedale Ruggi di Salerno. “Si allungano i tempi per la realizzazione del Nuovo Ruggi e, ancora una volta, si mette nero su bianco ... (anteprima24)

Il Ministero della Salute, a una settimana da un primo allarme, ha reso noti i richiami che riguardano altri lotti di cacao che comporterebbero un “ Rischio chimico ”. La sostanza trovata in quantità superiori al consentito durante le analisi dei lotti è l’Ocratossina, elemento cancerogeno che può provocare effetti anche gravi, a partire da disturbi gastrointestinali sino ad arrivare a danni per l’apparato immunitario. Il marchio del prodotto ... (thesocialpost)

La Russia sta facendo un gioco «molto pericoloso» con la centrale nucleare di Zaporizhzhia . L’attacco con i droni di ieri che ha colpito l’impianto fa crescere il rischio di un disastro atomico. Uno degli apparecchi ha impattato la struttura di contenimento del reattore numero 6, senza per fortuna causare danni critici. Ma i pericoli restano elevati. E lo scenario più probabile in caso di incidente «è quello di una nuova Fukushima» . Mentre il ... (open.online)

Il virologo Fabrizio Pregliasco in esclusiva ai nostri microfoni sull’Influenza aviaria: “E’ una situazione che pone necessità di attenzione dal 1995”. L’allarme è scattato negli Stati Uniti e nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo. L’Influenza aviaria è ritornata a fare paura e molti Paesi sono pronti ad alzare il livello di attenzione per evitare una nuova pandemia. Fabrizio Pregliasco in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com ... (notizie)