Rinnovo del CCNL Terziario - Distribuzione e Servizi Confcommercio in vigore dal 1° aprile 2024

(Di lunedì 22 aprile 2024) In data 22 marzo, è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale (cd.) del, sottoscritto da; scaduto il 31 luglio 2019. L’accordo è entrato indal 1°e sarà valido fino al 31 marzo 2027. Questo accordo introduce importanti novità per i lavoratori del settore, si stima che il suddettosi applica a circa 3 milioni di lavoratori. Questi aggiornamenti rappresentano passi significativi verso un ambiente di lavoro più flessibile e rispettoso delle esigenze dei lavoratori. Di seguito verrà fatta una breve disamina delle novità e dei dettagli più importanti dell’accordo. Aspetti economici e retributivi Chiarimenti su “Una Tantum“ Nuove ...

Fallout 2 ci sarà : dopo il grande e immediato successo della prima stagione della serie tv ispirata agli omonimi Video game, Prime Video ha annuncia to ufficialmente il rinnovo per la stagione 2. E ...

A volte ritornano. Daniele De Rossi ha preso in mano una Roma in difficoltà e senza stimoli riportando entusiasmo prima in campo e poi tra...

2024-04-21 10:42:26 Il Corriere dello Sport : ROMA – Dybala alla Totti e come Batistuta. Accostamenti eccezionali per prestazioni superlative. I paragoni sulla Joya si sprecano ma sono inevitabili ...

Il Mercato della Terra del Piambello raddoppia e da sabato 27 aprile arriva anche a Bisuschio - Sabato 27 aprile il Mercato della Terra con le sue bancarelle di prodotti freschi e stagionali a prezzi equi per chi compra e per chi vende ...varesenews

juventus: il futuro di rabiot e mckennie è incerto - Secondo Tuttosport, McKennie e Rabiot potrebbero anche lasciare la Juventus in estate: il Rinnovo del francese, in scadenza, non è per nulla scontato; ...sportmediaset.mediaset

Scadenze fiscali dal 22 aprile al 12 maggio, approvazione bilanci e dichiarazione Iva - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...ntplusfisco.ilsole24ore