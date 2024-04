Rinnoviamo Casapesenna presenta agli elettori i primi tre candidati consiglieri

Tempo di lettura: 2 minutiLa lista civica Rinnoviamo Casapesenna, con grande orgoglio continua il suo tour elettorale in vista delle prossime Elezioni Amministrative previste per Giugno 2024. ...

Casapesenna . La lista civica Rinnoviamo Casapesenna , con grande orgoglio continua il suo tour elettorale in vista delle prossime Elezioni Amministrative previste per Giugno 2024. “Questo momento ...

Casapesenna . In vista delle Elezioni comunali, previste per il prossimo 8 e 9 Giugno 2024, il candidato sindaco Alessandro Cirillo della Lista Civica Rinnoviamo Casapesenna ufficializza i suoi primi ...

Casapesenna, Cirillo presenta i primi tre candidati della sua lista “Rinnoviamo” - Casapesenna (Caserta) – In vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, il candidato sindaco Alessandro Cirillo della lista civica “Rinnoviamo ...pupia.tv

Elezioni 2024. Zagaria a vele spiegate, Cirillo stenta con soli 7 candidati - La vicesindaco programma nuovi appuntamenti elettorali mentre lo sfidante sta trovando non poche difficoltà a chiudere la lista ...casertanews

VERSO LE COMUNALI Casapesenna - Cirillo inaugura il comitato in via Agostino Petrillo: apriremo altri spazi di confronto - 16:01:30 Casapesenna. La lista civica Rinnoviamo Casapesenna continua il suo tour elettorale in giro per la città. Questa volta l’occasione è stata quella dell’apertura, nella giornata di ieri Domenic ...casertafocus