(Di lunedì 22 aprile 2024)un po’ più pesante per ipiù bassi: per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 15.000è previsto undi 80sulle tredicesime. È quanto prevede laattesa martedì 23 aprile in Consiglio dei ministri., tredicesime più pesanti per i bassiSalvo modifiche dell’ultim’ora, il calendario dei lavori prevede una riunione tecnica preparatoria nella mattinata. Poi nel pomeriggio si passerà al Consiglio dei ministri vero e proprio. Lacontiene il decreto legislativo di revisione del regimee Ires. La misura riguarda il 2024 “nelle more dell’introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per idi lavoro dipendente riferibili ...

Riforma Irpef, tredicesima in aumento per redditi sotto 15.000 euro: la bozza in Cdm - È quanto prevede la bozza attesa martedì 23 aprile in Consiglio dei ministri. Irpef, tredicesime più pesanti per i bassi redditi Salvo modifiche dell’ultim’ora, il calendario dei lavori prevede una ...quifinanza

Tredicesime e premi di produzione più ricchi. Come potrebbe cambiare il Fisco - Con questo provvedimento si dà il via a una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi ...msn

Meloni si gioca il bonus, 80 euro in più nelle tredicesime dei dipendenti a basso reddito - La misura nella bozza del decreto legislativo della delega fiscale atteso al Consiglio dei ministri di domani. Sale al 10% la tassa sui premi di produttività ...laprovinciapavese.gelocal