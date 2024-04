Ricostruzioni surreali Il dg Rossi smonta i teoremi sulla censura Rai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 aprile 2024) La narrazione di una Rai cheè priva di ping fondamento e sul caso legato al monologo per il 25 aprile di Antonio Scurati è in corso un'istruttoria per chiarire la reale dinamica dei fatti. Il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo, entra nel merito del caso politico-mediatico che ha caratterizzato il dibattito negli ultimi giorni. "In queste ore in cui si susseguono notizie inverosimili e, mi trovo costretto ad intervenire per cercare di frenare l'ennesimo tentativo di aggressione nei confronti della Rai", afferma il dirigente del servizio pubblico. "È in atto un'istruttoria per verificare se ci siano stati errori relativi alla mancata partecipazione dello scrittore Scurati alla trasmissione 'Che sarà' di Serena Bortone, partecipazione che era prevista nel comunicato stampa ...