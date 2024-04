Revisione Fiscale in Arrivo | Fino a 80 Euro in Più per i Redditi Bassi e Premi Tassati al 10%

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma - Il governo si prepara a implementare unadel sistemasui, con novità significative attese nel prossimo Consiglio dei Ministri. Secondo le informazioni emerse, l'esame preliminare del decreto legislativo con questo obiettivo è previsto nell'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria di domani mattina. Una delle principali modifiche riguarda un aumentoa 80nella tredicesima per isotto i 15.000. Con questo provvedimento, prende il via una prima attuazione della delegaper ida lavoro autonomo, dipendente, agrario e diversi. Il bonus, previsto per il 2024, sarà determinato entro il 15 novembre di quell'anno, sulla base delle maggiori entrate derivanti dal ...

