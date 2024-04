Resta intrappolato nell’auto in fiamme | il salvataggio è incredibile

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Quando ho visto quell’auto inho pensato che quella persona intrappolata all’interno sarei potuto essere io”. Così Kadir Tolla, un giovane statunitense del Minnesota, ha raccontato il momento in cui, insieme ad altri passanti, è stato protagonista di unlungo una trafficata autostrada americana. L’uomo stava guidando lungo la Interstate 94 nel pomeriggio di giovedì scorso, quando ha visto una vettura incon una persona bloccata a bordo. L’Tolla, insieme ad un altro gruppetto di passanti, si è fermato immediatamente ed è sceso per soccorrere l’automobilista, consapevole che aspettare i soccorsi dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio sarebbe stato fatale per l’uomo a bordo. Erano circa le 18.30 quando nei pressi ...

Immerso in una vasca piena di peluche , circondato da giochi e completamente solo. È il sogno di ogni bambino, ma questa volta si stava trasformando in un incubo per un papà . Ethan il suo sogno lo ...

La psicologa che sta aiutando i sopravvissuti alle relazioni tossiche con i narcisisti - Contribuisce da decenni a sensibilizzare e informare sulla pericolosità dei rapporti con le persone narcisiste. La sua missione: offrire tutti gli strumenti pratici e psicologici per proteggersi e non ...vanityfair

Zona via Roma, entra per rubare ma il locale chiude e Resta intrappolato: arRestato ladro - Si era intrufolato nel locale nel giorno di chiusura, mentre all’interno c’erano solo i lavoratori impegnati nelle pulizie, ma alla fine è rimasto chiuso dentro e per lui sono scattate le manette. La ...mondopalermo

Zona via Roma, entra per rubare ma il locale chiude: ladro Resta intrappolato e viene arRestato - In manette un 35enne, colto in flagranza dalla polizia e accusato di essere l'autore del furto da "Radici-Piccolo museo della natura" in via Gagini. Il racconto a PalermoToday: "Abbiamo capito ciò che ...palermotoday