Regionali Basilicata - Bardi | Che dire? La vittoria è chiara

Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il presidente della Basilicata . Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel Consiglio regionale, anche se non ha raggiunto la soglia del 50%. In corsa ci sono il presidente uscente, Vito Bardi , sostenuto dal centrodestra allargato con Azione e Italia Viva, Piero Marrese, che conta sull’appoggio di Partito democratico, Movimento ... (open.online)

Si sono chiusi alle 15 i seggi per le elezioni Regionali in Basilicata. Tra ieri e oggi i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale: 13 per la provincia di Potenza e 7 per quella di Matera. Ha partecipato alle elezioni il 49,8% del […] L'articolo Regionali Basilicata, al via lo spoglio: Bardi in testa col 60,36% dei voti proviene da Il Difforme. (ildifforme)