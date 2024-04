Regionali Basilicata - al via lo spoglio | Bardi in testa col 60,36% dei voti

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si sono chiusi alle 15 i seggi per le elezioniin. Tra ieri e oggi i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale: 13 per la provincia di Potenza e 7 per quella di Matera. Ha partecipato alle elezioni il 49,8% del L'articolo proviene da Il Difforme.

Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il presidente della Basilicata . Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel ...

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso. affluenza definitiva al 49,8%. Segui la diretta di Corriere

Si chiudono alle 15 i seggi per le Elezioni Regionali in Basilicata . Sono i tre i candidati che si sfidano per la poltrona di Governatore: Vito Bardi è il candidato per il centrodestra e ...

Basilicata al voto, Bardi in netto vantaggio su Marrese - POTENZA (ITALPRESS) - Il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Basilicata Vito Bardi è in netto vantaggio dopo 16 sezioni scrutinate ...italpress

Elezioni Regionali Basilicata, affluenza al 37% - Si sono riaperte alle 7 le urne in Basilicata per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della dodicesima legislatura.ilgazzettino

Elezioni Regionali: dati definitivi, affluenza sotto il 50% - Dati definitivi sull'affluenza delle elezioni Regionali. In Basilicata la partecipazione al voto è stata inferiore al 50 per cento, per l'esattezza 49.8%. A Matera, invece, ha votato il 55,6%.materalife