Recensione Lian Li GA II LCD | il display giustifica il prezzo?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 22 aprile 2024) In questo articolo vedremo ladel dissipatoreLi GA II LCD. Il suo bellissimo design, le sue performance di alto livello e la sua personalizzazione, ci avranno davvero convinto? Scopriamolo! Negli ultimi anni, con l’aumento delle esigenze termiche delle CPU di fascia alta, i produttori di sistemi di raffreddamento hanno rilasciato dissipatori a liquido aggiornati per dissipare efficacemente più calore. Quest’estate in particolare ha visto il lancio di molti impressionanti dissipatori da parte di aziende come Cooler Master, DeepCool e altri. Oggi esamineremo l’ultimo AIO da 360mm diLi, il Galahad II LCD. Quest’ultimo è dotato dell’ultima pompa Asetek di ottava generazione, oltre a ventole ottimizzate da Asetek per bassi livelli di rumore. Ma tutto sarà sufficiente per guadagnarsi un posto nella nostra lista dei ...