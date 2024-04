Rebel Wilson | Un membro della Royal Family mi ha invitato a un’orgia

Rebel Wilson, l’attrice di “Attenti a quelle due” e “Single ma non troppo”, ha deciso di condividere con il pubblico […] Continua a leggere Rebel Wilson: “La mia prima volta a 35 anni, ora ho sposato un donna e abbiamo una figlia” su Perizona.it (perizona)

Nel suo libro di memorie in uscita, Rebel Rising: A memoir, Rebel Wilson parla di come è passata dall’essere pagata 3.500 dollari per il suo primo film Le amiche della sposa a 10 milioni di dollari per il terzo capitolo di Pitch Perfect, mostrando, difatti, come gli stipendi di Hollywood possano aumentare in maniera esponenziale. L’attrice riporta di essere stata pagata solo 3.500 dollari per Le amiche della sposa (2011), ammettendo poi di aver ... (cinemaserietv)

L'attrice ancora all'attacco contro Sacha Baron Cohen Dopo aver criticato Sacha Baron Cohen, Rebel Wilson ha rivelato altri dettagli sulla sua esperienza sul set di Grimsby, di cui ha criticato i costumi. L'attrice ha sostenuto infatti che questi fossero stati realizzati apposta per mettere in evidenza la sua cellulite e deridere la sua figura. In una recente intervista al Sunday Times, la Wilson ha dichiarato di essersi sentita "non rispettata ... (movieplayer)

La comica australiana lo ha scritto nel memoir Rebel Rising, per ripercorrere i momenti cruciali della sua vita e forse anche per recuperare parte dei proventi perduti da quando - parole sue - le offrivano soldi a palate per continuare a ingrassare e interpretare ruoli da ragazza obesa (vanityfair)

Rebel Wilson, star di "Pitch Perfect", ha recentemente rivelato di aver perso la verginità a 35 anni e ha espresso il desiderio che la sua esperienza possa essere un "messaggio positivo" per i giovani. Rebel Wilson condivide la sua esperienza sulla verginità a 35 anni: un messaggio positivo per i giovani In un'intervista con People in occasione dell'uscita ...