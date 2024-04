Rebel Moon batte Barbie - cos’ha detto il regista Zack Snyder

Twilight of the Gods, a giugno Zack Snyder presenterà la sua attesissima serie Netflix! - Sarà il Festival di Annecy il momento giusto per saperne di più su Twilight of the Gods, la serie animata Netflix di Zack Snyder ...serial.everyeye

Rebel Moon più visto di Barbie Zack Snyder chiarisce i suoi commenti: “Non sono pazzo” - Zack Snyder risponde ai commenti sul fatto che il suo film Rebel Moon, secondo lui, sarebbe più visto di Barbie. Se c’è un regista sempre pronto a suscitare polemiche, quello è Zack Snyder. Con ...cinematographe

Rebel Moon, il finale aperto della seconda parte promette nuovi sviluppi secondo lo sceneggiatore: “Abbiamo una storia per molti altri film” - Anche se ad ora nessun terzo capitolo è stato previsto o annunciato, il finale decisamente aperto della seconda parte di Rebel Moon di Zack Snyder lascia sicuramente spazio a nuove avventure e storie ...badtaste