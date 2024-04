Razzi da Iraq su base anti-Isis siriana

(Di lunedì 22 aprile 2024) 0.27 Almeno 5sono stati lanciati dal nord dell'verso unadella coalizione internazionalenella vicina Siria: lo hanno annunciato le forze di sicurezza irachene che hanno trovato il veicolo utilizzato per effettuare i lanci. Si tratta del primo grande attacco contro le truppe della coalizione guidata dagli Usa, dopo diverse settimane di calma: quest'inverno, le fazioni armate filoiraniane hanno effettuato decine di attacchi missilistici e droni contro i soldati americani in Medio Oriente.

