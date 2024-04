Rapporto su stato del Clima | Europa in allarme rosso WWF | è il momento di accelerare l’uscita dai combustibili fossili

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Occorrel’azionetica, uscire daiproducendo l’energia con le fonti rinnovabili, rischiamo altrimenti di arrivare fuori tempo massimo: questo il messaggio del WWF a valle della lettura del Report annuale di Copernicus sullo Sato delin, pubblicato oggi in occasione della Giornata della Terra. A destare particolare preoccupazione il numero record di giorni con “stress da caldo estremo” o “forte stress da caldo” in tutta, l’aumento del 30% della mortalità legata al caldo. “La crisitica è sempre più anche crisi per la salute, umana, di animali e piante, degli ecosistemi –commenta Mariagrazia Midulla, responsabileed Energia del WWF Italia-. Questo rischio viene ancora ...