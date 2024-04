Ranking ATP 22 aprile 2024 | Jannik Sinner n 2 con margine Scende Musetti - sale Arnaldi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) E siamo a quota 422. È questo lo spaventoso dato che riguarda Novak Djokovic, relativo alle settimane da n.1 del mondo. Il campione serbo resta sul trono del tennis mondiale, ma non rafforzerà la propria leadership nel prossimo Masters1000 di Madrid. Nole ha deciso di rinunciare per preservarsi in vista del proprio avvicinamento al Roland Garros. Salvo sorprese, rivedremo il campione nativo di Belgrado a Roma. Alle sue spalle, nelATP, troviamoe lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’altoatesino, che ha scelto di non disputare il torneo di Barcellona, si è preparato a Montecarlo per affrontare questo scorcio di stagione importante nel proprio percorso. Il vantaggio nei confronti di Alcaraz è aumentato, tenuto conto del forfait dell’iberico nell’ATP500 catalano, ricordando il titolo dell’anno scorso. ...