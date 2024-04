Ranieri in Australia - standing ovation

(Di lunedì 22 aprile 2024)per Massimoche, a 25 anni dalla sua prima volta in, è tornato nel continente per due concerti a Melbourne e uno a Sidney (prima volta all’Opera House). Con il suo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo, l’artista ha proposto i successi del suo repertorio, compresa la recente Lettera di là dal mare, Premio della critica a Sanremo.è stato accolto con enorme entusiasmo dal pubblico. "È un’esperienza meravigliosa e credo che la ripeterò prima o poi".

Massimo Ranieri confessa: "Sto per realizzare un sogno nel cassetto. Sono emozionato" - In un'intervista il cantautore Massimo Ranieri ha parlato di vari temi e del tour che lo porterà anche all'estero.areanapoli