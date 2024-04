(Di lunedì 22 aprile 2024) Le autorità regionali hanno comunicato che non ci sono state vittime. Il momento del crollo dellaè visibile in un video diffuso sui social. Appello dell'Ue: "Più sistemi di difesa aerea a Kiev"

L'esercito ucraino ha rivendicato l'abbattimento sul Caucaso settentrionale russo di un Bombardiere strategico russo Tupolev-22M3 in risposta all'attacco missilistico e con...

La torre della televisione di Kharkiv , in Ucraina, è crollata dopo uno raid russo . "Gli occupanti hanno colpito l'infrastruttura televisiva a Kharkiv . Durante l'allarme, i dipendenti erano al riparo. ...

La torre della televisione di Kharkiv , la seconda città dell' ucraina , è stata distrutta dopo un attacco russo che non ha provocato vittime. Intanto Mosca minaccia: “Se la Polonia accoglie armi ...

Orban: Occidente a un passo dall'inviare truppe in Ucraina | La torre della tv di Kharkiv distrutta in un Raid russo - La guerra in Ucraina è giunta al giorno 789. Un Raid russo ha colpito e fatto crollare parte della torre della televisione nella città ucraina di Kharkiv. La Polonia, ha affermato il presidente Duda, ...msn

Raid russo su Kharkiv: colpita la torre di trasmissione tv - Continuano i bombardamenti russi contro le città ucraine. Un attacco aereo ha colpito l’infrastruttura di trasmissione televisiva di Kharkiv, il secondo centro urbano più grande del Paese, causandone ...ilgiornale

Mosca martella Kharkiv: abbattuta la torre della tv - La Russia ha aumentato l’intensità degli attacchi contro la città a nord-est del Paese con l’obiettivo di indebolire l’area per occuparla ...quotidiano