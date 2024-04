Rai - il cachet da urlo di Fedez | quanti soldi ha preso per l’intervista a Belve

(Di lunedì 22 aprile 2024) News Tv. Qual è stato ildaper la sua attesissima e seguitissima intervista a? La cifra è folle. Ecco quanto prendono i vip e i personaggi che vengono intervistati nei programmi Rai. Ma con quanto ha, non c’è paragone. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Anita Olivieri e Alessio Falsone, la bellissima notizia Leggi anche: Federica Pellegrini in lacrime a “Verissimo”: cos’è successo La questione Scurati Giorgia Meloni ha discusso sabato scorso con il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi e Paolo Corsini. La premier in particolare, si è lamentata del fatto che si sia parlato tardivamente dei 1800 euro concordati con lo scrittore Antonio Scurati per la sua partecipazione al programma Che sarà di Serena Bortone. Giorgia Meloni ...

Ma gli artisti, cioè i cantanti in gara a Sanremo , Quanto guadagnano o, meglio, Quanto costano alla Rai? Per ognuno di loro la tv di Stato paga 55mila euro, a cui se ne aggiungono altri 3mila per ...

Il caso Scurati tra cachet Rai e la furia di Meloni con i vertici di Viale Mazzini - Il caso Scurati, come prevedibile, si è trasformato in un boomerang per la premier Meloni. Che ora potrebbe ripensare agli assetti Rai. Rossi e Corsini in bilico. E sui ...lettera43

Alessia Marcuzzi: «Rinunciai all'Actor's Studio per Simone Inzaghi. Nuda al cinema Solo per Sorrentino» - Il suo nome rimanda alla televisione dei reality, dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi, solo per citare due dei più fortunati programmi ...msn

Rai, i cachet dei vip in tv: «Fedez a Belve pagato 70mila euro». Da Belen a Valeria Marini, ecco quanto valgono le ospitate - Quanto è costata l'attesissima intervista di Fedez a Belve E quanto vale l'opinione di Vittorio Sgarbi o di Mauro Corona A ricostruire una sorta di "prezzario" ...ilmessaggero