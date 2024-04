Questi articoli non dimostrano un aumento della mortalità nei bambini dovuto ai vaccini

(Di lunedì 22 aprile 2024) Istanno morendo per colpa dei. Questo è quanto sostengono numerose persone che sui social cercano di convincere chi vede i loro post a diffidaremedicina e unirsi alla schiera di coloro convinti che l’immunizzazione contro il Covid-19 sia un pretesto dei presunti poteri forti per coprire nefandezze nei confrontipopolazione. Tuttavia,e post nonche c’è stato unneieuropeiaicontro il Covid. Le illazioni son tornate a circolare in seguito all’apertura di un’indagineprocura dell’Unione Europea sulla fornitura diPfizer ai Paesi membri. ...

Xbox Game Pass: i giochi della seconda metà di aprile - Aprile si conferma ancora un ottimo mese per Xbox Game Pass: ecco quali saranno i giochi delle ultime due settimane.multiplayer

FineWoven, scarsa durata: Apple avrebbe interrotto la produzione di accessori - Apple pare che abbia deciso di interrompere la produzione di tutte le cover per iPhone, i cinturini per Apple Watch, i Wallet con Magsafe e i portachiavi per AirTag in FineWoven, il nuovo materiale ...hdblog

Conte: “Il Ponte sullo Stretto è un progetto avventato, ci sono criticità” - MESSINA – “Qui si sta progettando in modo avventato e superficiale una infrastruttura con un progetto rispolverato e aggiornato in tutta fretta che ancora rivela criticità le stesse del passato che no ...livesicilia