Quella strana somiglianza di Civil War col cinema delle attrazioni

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 22 aprile 2024) Da qualche giorno è approdato nelle nostre un lungometraggio coraggioso, diviso e importante:War. La quarta opera di Alex Garland parte con la più semplicepremesse, anche se pervasa dal peggiore degli scenari nella storia dell’uomo: la guerra. Una guerrae che infiamma gli Stati Uniti e costringe quattro giornalisti ad unirsi in viaggio per poter intervistare il Presidente prima che tutto crolli. Un’impresa non tanto facile, ma che mette i protagonisti (e soprattutto noi spettatori, cittadini occidentali) di fronte ad uno scenario dove l’umanità pare aver poco spazio. Se dalle premesseWar sembra abbia le classiche caratteristiche del war movie, dove la violenza nuda e cruda avrebbe preso l’intera scena, una volta visto ci si ricrede. Per saperne di più, ecco la nostra recensione! Ma quello di ...