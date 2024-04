Quella di Papa V è Trap Fatta Bene

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 22 aprile 2024) “È, bro” è forse uno di quei meme che girano per internet che hanno fatto così il giro da aver perso il loro significato iniziale. Il termineè uno dei più equivoci degli ultimi anni, ogni persona potrebbe darvi una definizione diversa di quello che vuol dire. Con il tempo, come tutti i termini, è passato da descrivere una situazione, un posto fisico (lo era per T.I. nel 2003 conMuzik) a descrivere un’attitudine.è il secondo disco solista diV, un disco che lo consacra come uno dei newcomer più interessanti di tutta la scena. La cosa che sorprende di più un orecchio non troppo attento è che in realtà, quello di, è un disco rap fatto come Dio comanda. Incontro Lorenzo - questo il suo vero nome - qualche ora ...