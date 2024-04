Quel tabù che nemmeno Renzi osò rompere per qualche voto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Alla fine Ely Schlein ha ceduto alla tentazione e ha rotto unche aveva infranto prima di lei solo Walter Veltroni per contrapporsi a Silvio Berlusconi: il suo nome nel simbolo del Pd. Con Walter non andò bene contro il Cavaliere, vedremo se ad Ely nel duello contro Giorgia Meloni andrà meglio. Di certo è una rottura con il passato visto che a sinistra l'eccesso dileaderismo è sempre stato guardato con sospetto. Una volta addirittura era considerato un'accusa, un peccato, un sacrilegio. Sono cambiati i tempi e le innovazioni degli altri vengono adottate anche da queste parti. In fondo la sinistra non è più egemone da tempo. Così la sobrietà e la pudicizia dei vari Prodi, Rutelli, Bersani,sono finite in soffitta e ora il partito, a quanto pare, farà la sua battaglia sotto le insegne della Schlein. Magari il cognome così com'è scritto non ...