Qual è il ruolo del design alla Design Week?

(Di lunedì 22 aprile 2024) FOMO. Basta forse una parola per descrivere la settimana appena trascorsa. Per chi non appartenesseGenerazione Z, come la sottoscritta, l’acronimo sta per «Fear of Missing Out» e sta a indicare una forma di ansia sociale che porta a una vera e propria paura di essere esclusi da eventi ed esperienze percepite come gratificanti. La colpa, lo avrete già capito, è da imputare ai social che presentano una realtà distorta — non solo per l’utilizzo di photoshop — e portano a una costante esposizione alle esperienze altrui. Ecco, lungi da me definirmi psicologa (anche perché le mie conoscenze di medicina si limitano a Grey’s Anatomy) ma mi sento piuttosto sicura nel diagnosticare i partecipantiMilanoaffetti da FOMO. Alcuni dei sintomi più eclatanti includono: quattro ore di coda per ...