Pullman in fiamme sul raccordo anulare | code interminabili - fumo impedisce il traffico

(Di lunedì 22 aprile 2024) Questa mattina, intorno alle 8:30, unturistico è stato completamente distrutto dallementre percorreva il Grande(A90) di Roma, nei pressi dell’uscita tra Casilina e Prenestina. Per fortuna, al momento del rogo non vi erano passeggeri a bordo e nessuno è rimasto ferito. Il conducente del mezzo, mentre viaggiava lungo il GRA, ha avvertito un forte odore acre e ha notato delche fuoriusciva dal. Prontamente ha accostato il veicolo a lato della strada, evitando così ulteriori pericoli, ed è riuscito a uscire incolume prima che il fuoco avvolgesse completamente il. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno schierato tre squadre (12A, 10A, AB10) per domare le ...

traffico in tilt stamattina per una nube di fumo sul Grande Raccordo Anulare di Roma tra Casilina e Prenestina. Un Pullman turistico senza passeggeri ha preso fuoco, il conducente è sceso di ...

Pullman in fiamme sul Grande Raccordo Anulare: fumo invade la carreggiata, traffico in tilt - Traffico in tilt stamattina per una nube di fumo sul Grande Raccordo Anulare di Roma tra Casilina e Prenestina ...fanpage

Roma, bus turistico in fiamme sul Gra: nube nera e traffico in tilt - Bus turistico in fiamme sulla corsia esterna del Grande Raccordo anulare di Roma (Gra), all'uscita tra Casilina e Prenestina, nessun ferito. Alle 8.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono ...adnkronos

Pullman turistico distrutto dalle fiamme sul Gra: illeso l’autista - Distrutto da un incendio. Un Pullman turistico, carbonizzato stamattina mentre procedeva in carreggiata esterna. Le fiamme hanno preso forza rapidamente, carbonizzando l’autobus. Sono stati i vigili d ...terzobinario