Puglia - il centrodestra presenterà una mozione di sfiducia contro Emiliano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Bari, 22 aprile 2024 – Ilin Consiglio regionalenelle prossime 48 ore unadinei confronti del presidente della Regione, Michele. "Il centrosinistra non ha più i numeri,è alla fine" È stato annunciato questa mattina durante una conferenza stampa convocata dai gruppi di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Ladomani. La mossa è stata decisa dopo il rinvio del Consiglio regionale del 23 aprile perché "il centrosinistra non ha più i numeri”, è l'accusa rivolta dall'opposizione. Il centrosinistra inè ormai travolto da inchieste, arresti e indagini che, come in un vortice a cerchi concentrici, si fa sempre più stretto e sfiora Michele ...