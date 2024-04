Psicologo di base - le Asl cercano professionisti per avviare il progetto sperimentale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Firenze, 22 aprile 2024 - Nelle Asl toscane arriveranno presto i primi psicologi di, una nuova figura istituita in Toscana a fine 2022 per un servizio di assistenza da svolgersi in coordinamento con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta. Per far partire il serviziosiottocon cui attivare incarichi libero professionali di lavoro autonomo. Estar, ente tecnico di supporto alla sanità regionale, ha pubblicato l’avviso della procedura che permetterà la formazione di tre distinte graduatorie di merito: una per l’Asl Toscana Centro (dove saranno attivati tre incarichi), una per l’Asl Toscana Nord Ovest ( due incarichi) ed una per l’Asl Toscana Sud Est (tre incarichi). Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 12 del 7 maggio 2024. Per candidarsi occorre disporre di ...