Prova di forza eclatante del Bologna a Roma | Motta a un passo dalla Champions

prova di forza disarmante a Shanghai per Max Verstappen, che domina la Sprint del Gran Premio di Cina 2024 in occasione del quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull, partito quarto dopo le caotiche Sprint Qualifying di ieri, ha impostato una gara in progressione resistendo nei primi giri agli attacchi di uno scatenato Carlos Sainz (anche a causa di problemi alla batteria) per poi fare la differenza ... (oasport)

Fan in ansia per Marina Suma. La naufraga dell’Isola dei famosi, nel corso della terza puntata, è caduta durante una delle prove per l’immunità. La concorrente ha lanciato un urlo di dolore al punto che l’inviata Eleonoire Casalegno ha chiesto l’intervento dei medici. ... (iodonna)

MONFALCONE 73 Olimpia Castello 75 dopo un supplementare MONFALCONE: Maiola 4, Soncin ne, Natali 3, Rezzano 19, Clapiz ne, Fulizio ne, Tossut 10, Gattolini 6, Romanin 4, Skerbec 11, Brenno 16, Segatto. All. Fazzi. Olimpia Castello: Masrè, Costantini 15, Castellari, Ferdeghini 10, Grotti 19, Adeola 7, Galletti 6, Torri, Zhytaryuk 18. All. Giordani. Arbitri: Rodi e Angeli. Note: parziali 16-20; 29-36; 52-46; 65-65. Non era certo ... (sport.quotidiano)

La stagione regolare è ormai agli sgoccioli, e manca veramente poco all’inizio della post-season. Le ultime partite possono dirci ancora tanto, tra equilibri in classifica, prestazioni strabilianti e colpi di scena che possono condizionare una stagione. Per quanto riguarda l’Eastern Conference, la super prestazione di Jalen Brunson da 45 punti regala la vittoria ai Knicks e soprattutto il terzo posto in classifica, infatti grazie alla sconfitta ... (sportface)

Novak Djokovic ha fatto il proprio ritorno in campo a un mese di distanza dalla sconfitta rimediata contro Luca Nardi ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 1 al mondo ha calcato la terra rossa di Montecarlo, surclassando il malcapitato russo Roman Safiullin in due rapidissimi set. Il 36enne serbo si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2 in appena un’ora e undici minuti di gioco, non dando scampo al sempre rognoso ... (oasport)