Prossimamente porterò Matilde in piscina L' acqua le piace molto

(Di lunedì 22 aprile 2024) La gravidanza, il parto, i primi mesi da mamma: Federica Pellegrini si è raccontata a cuore aperto a Verissimo, parlando a Silvia Toffanin delle emozioni e del ritorno in vasca dopo mesi perché «avevo bisogno di sentire di nuovo il mio corpo». E la nuotatrice si è presentata in studio con un nuovo taglio che, ha subito notato la conduttrice, «ricorda quello dei tempi della Divina». E lei ha confermato, spiegando che «volevo cambiare, mi ero stufata della frangia». Federica Pellegrini: «Il pancione? Bello, ma ora voglio riprendermi il ...

L'artista e designer Marco Mazzei 'Ambasciatore delle arti e dell'artigianato della Città di Pescara': Un orgoglio che è sempre dentro di me e che porterò prossimamente anche a Pantelleria dove sarò presente per riprodurre un aereo che è stato appena ritrovato in mezzo al mare. Non sono certamente l'...

Verissimo, speciale Amici: il dolore di Mattia, l'emozione di Isobel: Prossimamente lo porterò da te, Silvia, tanto poi ci riprendiamo. Ma se mi sposo con lui, poi vuole la mia eredità! ", dice Malgioglio. " Io sono uno che ha sempre sognato, e nella prima puntata di ...