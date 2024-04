Pronti a ospitare missili nucleari Nato Polonia-Kaliningrad - la situazione precipita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Laè pronta ad accogliere sul proprio territorio armiqualora lalo decidesse. È quanto ha detto il presidente polacco Andrzej Duda in un'intervista al quotidiano locale Fakt. Si tratta di un passo avanti ulteriore nella guerra fredda tra il Patto atlantico e la Russia, una guerra che dopo l'invasione dell'Ucraina mai è stata tanto vicina dal combattersi militarmente proprio nel cuore dell'Europa. "Se i nostri alleati decidono di schierare arminell'ambito della condivisione nucleare anche sul nostro territorio per rafforzare la sicurezza del fianco orientale della, siamo. Siamo un alleato dell'Alleanza Nord Atlantica e abbiamo anche degli obblighi in questo senso, cioè semplicemente attuare una politica comune", ha detto Duda. "Questo è un ...