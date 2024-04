Priscilla – La regina del deserto | il sequel è in lavorazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dopo 30 anni, il cult del 1994– Ladeldel regista Stephan Elliott avrà un. Il trio originale di star Terence Stamp, Guy Pearce e Hugo Weaving torneranno ai loro ruoli per il nuovo film. Elliott tornerà come regista, sceneggiatore e produttore e sta cercando un partner di produzione per il. Il film del 1994 segue una donna transgender di nome Bernadette (Stamp) e due drag queen, Adam Whitely/Felicia Jollygoodfellow (Weaving) e Tick/Mitzi Del Bra (Pearce) mentre viaggiano nell’entroterra australiano in un autobus soprannominato. I dettagli della trama delsono ancora nascosti, ma è sicuro che ci sarà una versione adulta del figlio di 7 anni di Tick del film originale. “Non mi sto ripetendo, inizieremo il nuovo ...